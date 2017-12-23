СМИ: Трамп планирует разрешить поставки противотанковых комплексов на Украину

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СМИ: Трамп планирует разрешить поставки противотанковых комплексов на Украину

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Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/CARLO ALLEGRI

В партию могут быть включены переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставки украинским властям противотанковых комплексов. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным источников канала в Госдепе, речь идёт о поставках Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов на общую сумму в $47 миллионов.

Кроме того, предусматривается возможность закупок Украиной дополнительных боеприпасов.

В партию также могут быть включены переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее Лайф сообщал, что Россия предупредила США и Канаду о последствиях поставок оружия на Украину.

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