СМИ: Трамп планирует разрешить поставки противотанковых комплексов на Украину

Президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставки украинским властям противотанковых комплексов. Об этом сообщает телеканал ABC.
По данным источников канала в Госдепе, речь идёт о поставках Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов на общую сумму в $47 миллионов.
Кроме того, предусматривается возможность закупок Украиной дополнительных боеприпасов.
В партию также могут быть включены переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Ранее Лайф сообщал, что Россия предупредила США и Канаду о последствиях поставок оружия на Украину.
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