США приняли решение поставлять "оборонительное вооружение" Украине

В Госдепе отметили, что поставки вооружений носят "исключительно оборонительный характер".

США приняли решение поставлять на Украину оборонительное вооружение в целях защиты её суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

— Соединённые Штаты решили обеспечить Украину усиленными оборонительными возможностями в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине для защиты её суверенитета и территориальной целостности, — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что помощь "носит исключительно оборонительный характер".

Ранее Лайф сообщал, что Россия предупредила США и Канаду о последствиях поставок оружия на Украину, которые могут подтолкнуть страну к необдуманным действиям.