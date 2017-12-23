США лишили Киев ряда торговых преференций

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия Генеральной системы торговых преференций в виду недостаточных усилий со стороны властей в Киеве по защите интеллектуальных прав собственности. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

— Я решил, что целесообразно приостановить беспошлинный режим, вводимый в рамках ГСП, в отношении ряда видов продукции из Украины, — сказано в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что совет ЕС утвердил новые торговые преференции для Украины.