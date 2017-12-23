Глава Чечни: Имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют

По его мнению, блокировка "инстаграма" последовала сразу после санкций Минфина США и подобные действия говорят об иллюзии независимости социальной сети от официального Вашингтона.

Глава Чеченской Республики прокомментировал информацию о том, что с 23 декабря оказались недоступны его страницы в "Инстаграме" и "Фейсбуке".

— В ночь на субботу исчезла моя страница в "Инстаграме". Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому "Инстаграм" обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку, — написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

— От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях "Инстаграма" и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в "Инстаграме" и "Фейсбуке" более четырёх миллионов, — добавил он.

Глава ЧР отметил, что в соцсетях "они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они, ни их хозяева".

Напомним, Кадыров был включён в "список Магнитского" 20 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данное решение незаконным, а сам глава Чечни отреагировал на новость с юмором.