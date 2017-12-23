Путин призвал с уважением относиться к оппозиции

По словам главы государства, России нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии и раскрывать потенциал активности граждан.

Президент России Владимир Путин во время выступления в Москве на XVII съезде партии "Единая Россия" заявил, что надо с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции.

— Убеждён, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать огромный потенциал гражданской активности, который заложен в нашей конституции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений, подходов к решению задач развития, с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции, — сказал российский лидер.

Глава государства также разъяснил, что быть оппозицией значит "не только иметь желание и готовность спорить с властью или обвинять её во всех смертных грехах", но и брать на себя ответственность.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов в рамках большой 13-й пресс-конференции, президент заявил, что в настоящее время оппозиция не может предложить "реальную, неэфемерную посылку дня — такую, в какую люди бы поверили".