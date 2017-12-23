Медведев заявил, что Путина поддерживает абсолютное большинство граждан России

Партия "Единая Россия" давно и твёрдо решила, что поддержит кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев.

— Мы с вами уже давно и твёрдо определили, кому окажем полную поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у неё был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны — Владимир Владимирович Путин, — подчеркнул Медведев на XVII съезде партии.

Ранее Владимир Путин на 13-й большой пресс-конференции заявил, что пойдёт на выборы главы государства в 2018 году не от партии, а как самовыдвиженец.