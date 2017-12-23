Путин пообещал стабильность нынешним и будущим пенсионерам

Нынешние и будущие пенсионеры должны знать, что у них всё надёжно и стабильно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на XVII съезде "Единой России".

— Нам нужно абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы, с тем чтобы действующие пенсионеры, те, кто сегодня вышел на пенсию, и те, кто ещё будет выходить, знали, что в этой сфере у нас всё надёжно и стабильно, — сказал президент.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что в России не осталось пенсионеров, живущих за чертой бедности. Однако в Совфеде эту информацию подвергли сомнению.