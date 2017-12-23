Яценюка задержали в швейцарском аэропорту на 10 минут

По предварительным данным, проверка была связана с расследованием российского Следственного комитета о его участии в столкновениях в Чечне в 1994–1995 годах.

Бывшего премьер-министра Украины, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле в аэропорту Швейцарии. Политик был задержан на 10 минут.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря экс-премьера Ольгу Лаппо, задержание было связано с расследованием об участии Яценюка в пытках и расстрелах российских военнопленных в Чечне.

Ранее Лайф писал, что СК РФ будет добиваться привлечения украинского политика к уголовной ответственности, так как получил доказательства его участия в военных столкновениях в Чечне в 1994–1995 годах.