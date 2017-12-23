В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка по запросу РФ

В пресс-службе украинского МВД прокомментировали задержание Арсения Яценюка. Там отметили, что никаких препятствий для передвижения по миру бывшего премьер-министра Украины по линии Интерпола нет.

В ведомстве заявили, что обращение РФ об объявлении Яценюка в розыск по линии Интерпола было признано необоснованным.

Как ранее сообщал Лайф, Арсений Яценюк был задержан в аэропорту Женевы по запросу РФ в связи с расследованием российского Следственного комитета о его участии в столкновениях в Чечне в 1994–1995 годах.