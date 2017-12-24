Только "ушки" и секс втроём. Экс-сотрудницы Playboy Club рассказали о работе

Известные футболисты и бизнесмены, по словам бывших работниц, нередко заглядывали в заведение.

Бывшие сотрудницы Playboy Club в Лондоне рассказали The Sun, как гости уговаривали их на секс и доводили до слёз своими требованиями. При этом интим-услуги для игроков казино приветствовались со стороны руководства. Бывшие работницы отметили, что знали, куда шли, поэтому отказывались не всегда. С посетителями было запрещено конфликтовать или даже спорить. Если хочешь отшить назойливого клиента — можешь это сделать, но в крайне вежливой форме.

Публикация от Playboy Club London (@playboyclubldn) Авг 24, 2016 at 10:39 PDT

У работников был лимит на использование телефона, и им запрещалось заводить долгие отношения с любым клиентом. На столики цепляли микрофон, чтобы была возможность слышать каждое произнесённое слово.

25-летняя Виктория Джек рассказала, что уволилась из-за политики клуба. Она рассказала, что её буквально атаковал своими сообщениями в WhatsApp один женатый бизнесмен. Предприниматель даже выследил, где она живёт, и предлагал тысячу фунтов стерлингов за "подарочек" на свой день рождения.

Публикация от Playboy Club London (@playboyclubldn) Июн 16, 2016 at 8:41 PDT

Другой бывший "зайчик" была в течение двух лет на одной из руководящих должностей в клубе. По её словам, большинство клиентов были богатыми людьми, которые говорили на арабском, китайском, русском и других языках.

— Богатые — самые развратные. Они хотят взять кокаин и заниматься сексом всю ночь. Один клиент заплатил мне и ещё одному "зайчику" шестизначную сумму, чтобы мы разделись и намазали друг друга маслом. После этого мы занимались сексом втроём, — рассказала она.

Публикация от Playboy Club London (@playboyclubldn) Дек 1, 2016 at 3:34 PST

По её словам, один известный футболист дал ей пачку денег и сказал прийти в отель после работы. Когда они встретились, он потребовал, чтобы во время секса на ней были только "заячьи ушки".