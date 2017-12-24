Сайт-"убийцу" AliExpress запустили в России

В России запустили онлайн-магазин Pandao, где будут в том числе товары отечественных производителей электроники. Кроме того, в рамках площадки клиенты смогут напрямую связаться с продавцами. Также имеется функция защиты покупателя.

Как предполагается, так как заказчики смогут получить товары с российских складов, удастся избежать проблем, связанных с таможней. Ресурс уже называют убийцей популярного сайта AliExpress. На данный момент покупателям доступны такие бренды, как Apple, Xiaomi и Philips.

Ранее пользователи неоднократно жаловались на AliExpress из-за долгой доставки. Представители компании даже обратились к российским покупателям с просьбой оперативно высылать свой ИНН во избежание задержек посылок.