Родители Меланьи Трамп скоро могут получить американское гражданство

В настоящее время Виктор и Амалия Кнавсы имеют в Соединённых Штатах лишь вид на жительство.

Родители первой леди США Меланьи Трамп скоро могут стать гражданами Соединённых Штатов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на юриста Меланьи Майкла Уалдса.

По его словам, Виктор и Амалия Кнавсы "находятся в США на законных основаниях и имеют вид на жительство". О том как именно тесть и тёща Трампа перебрались из Словении в Штаты и как получили грин-карты, юрист уточнять отказался.

Вопрос о наличии американского гражданства у родителей Меланьи подняли правозащитники, которые пытаются не допустить ужесточения правил въезда в страну мигрантов.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступает против цепной миграции в страну и за ужесточение правил въезда для мигрантов. Во время одного из заседаний в Белом доме глава государства назвал их родину — вонючей дырой.