Крушельницкий отказался от слушаний в CAS по делу о допинге

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий решил отказаться от проведения слушаний в CAS по делу об обнаруженном в его пробе Б мельдонии. Как пояснил спортсмен, он считает это всё бессмысленным. Об этом говорится в заявлении россиянина, которое было предоставлено ТАСС главой делегации команды олимпийских атлетов из России Станиславом Поздняковым.

— Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно, — поясняется в заявлении Крушельницкого.

Как уже сообщал Лайф, ранее стало известно, что допинг-проба A Крушельницкого дала положительный результат. 20 февраля была вскрыта вторая проба, в которой нашли следы мельдония. Сам спортсмен отрицает употребление допинга. Добавим, что слушание в Спортивном арбитражном суде должно было состояться завтра.