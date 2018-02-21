В Нигерии после нападения боевиков на школы пропали более 90 учениц

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В Нигерии после нападения боевиков на школы пропали более 90 учениц

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Полиция Нигерии. Фото: © REUTERS/Afolabi Sotunde

Свыше 90 школьниц без вести пропали после нападения боевиков "Боко Харам" на деревню в штате Йобе в Нигерии. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

— Надеюсь, моя дочь не одна из похищенных, мы узнали, что после переклички в школе более 90 девочек не нашли, — сказала одна из родительниц.

Нападение на деревню произошло 19 февраля вечером. Вооружённые люди приехали на грузовиках и имели при себе крупнокалиберные пулемёты. Они сразу направились в школу, где открыли огонь.

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