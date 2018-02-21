МГУ переселит студентов, которым будет мешать чемпионат мира — 2018

Соответствующее распоряжение подписал начальник управления общежитиями университета Андрей Водолазский.

Московский государственный университет переселит студентов в другие комнаты или общежития, если им будет мешать проведение чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— На время проведения чемпионата мира по футболу предусмотреть возможность предоставления учащимся, чьи окна выходят на расположение фан-зоны чемпионата, других мест проживания в ДС (Доме студента) или других студенческих городках, — сказали ТАСС в вузе.

Как сообщается, начальник управления общежитиями МГУ Андрей Водолазский уже подписал соответствующее распоряжение, а проректор МГУ Пётр Вржещ добавил, что все вопросы, связанные с турниром, руководство вуза готово обсудить с учащимися.