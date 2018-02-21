Президент Сербии написал письмо Путину

Александр Вучич отметил, что торгово-экономические отношения между двумя странами динамично развиваются.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что передал послание президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белграде.

— Я передал министру Лаврову для президента Путина письмо с благодарностью за то, что президент сделал для развития отношений с Сербией. Надеюсь, в будущем мы сделаем ещё больше, — сказал Вучич журналистам по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства РФ.

Глава Сербии также отметил, что торгово-экономические отношения между двумя странами динамично развиваются.

Как сообщал Лайф, Александр Вучич также передал через Сергея Лаврова письмо семье российского лётчика майора Романа Филипова, погибшего в Сирии 3 февраля.