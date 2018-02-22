Белый дом обвинил Россию, Китай, Иран и КНДР в кибератаках

Россия, Китай, Иран и КНДР якобы занимаются осуществлением кибератак по политическим, экономическим и прочим причинам. Соответствующее утверждение содержится в тексте доклада Совета экономических консультантов при Белом доме.

В документе отмечается, что указанные страны могут заниматься также и "промышленным шпионажем".

— Если у них возникнет потребность в финансовых средствах, они способны совершать атаки с требованием выкупа и электронную кражу средств, — сказано в тексте.

В докладе угрозы киберсфере подразделяются на шесть групп, среди которых самая первая — это государства. В неё и были включены РФ, Китай, Иран и КНДР.

Ранее Лайф сообщал, что в Белом доме, МИД Великобритании, Минобороны Дании и Министерстве по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии возложили на Россию ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России являются беспочвенными.