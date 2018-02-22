Трамп пообещал "очень жёсткие" проверки по разрешениям на оружие

Президент США Дональд Трамп после трагедии в школе во Флориде пообещал провести в стране "очень строгие" проверки выдачи разрешений на покупку оружия. Об этом он заявил в ходе встречи с учениками и учителями в Белом доме.

— Мы будем очень строги в плане проверок, очень строги в плане проверок психического здоровья, — отметил Трамп.

По его словам, на следующей неделе планируется обсудить тему безопасности в школах с представителями ряда штатов.

— Мы будем отбирать наиболее серьёзные предложения, наиболее важные предложения, которые сработают, и мы сделаем так, чтобы они сработали, — добавил глава Белого дома.

Также на этой встрече он предложил разрешить учителям и сотрудникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений, а также призвал к отмене зон, свободных от оружия, у школ.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок.

Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто даёт сбои, в том числе происходят и резонансные случаи массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.