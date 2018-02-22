Трампа поймали со шпаргалкой на встрече с детьми в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пользовался шпаргалкой с заготовленными фразами на встрече с преподавателями и школьниками в Белом доме. Соответствующее фото было размещено в "твиттере" AP Politics.

President Donald Trump holds notes during a White House listening session with students and parents affected by school shootings. (AP Photo by Carolyn Kaster) pic.twitter.com/Z0lZbSVaoF — AP Politics (@AP_Politics) February 21, 2018

Запечатлённая шпаргалка содержит в себе список вопросов, которые Трамп адресовал школьникам, и фразу "я вас слышу".

Как ранее сообщал Лайф, на этой же встрече президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям и сотрудникам школ скрытое ношение оружия.