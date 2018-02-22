Белый дом обвинил РФ и Сирию в нападениях в Восточной Гуте

США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в сирийском районе Восточная Гута и призвали "выполнять обязательства в отношении зон деэскалации".
— Соединённые Штаты решительно осуждают недавние нападения России и режима (президента Сирии Башара) Асада на сирийцев в Восточной Гуте, — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
По её словам, Вашингтон "в полной мере поддерживает призыв ООН прекратить насилие, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов" и эвакуацию гражданских лиц.
Восточная Гута входит в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением между странами — гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Сейчас там сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация. По данным Минобороны РФ, незаконные вооружённые формирования не выпускают население с подконтрольных им территорий и игнорируют призывы прекратить сопротивление.
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