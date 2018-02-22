"Служившим и сидевшим". Магазин вызвал возмущение необычной скидкой к 23 Февраля

Представители торговой точки отметили, что в этой рекламе покупатели "увидели то, что и хотели увидеть".

Управление ФАС России по Курганской области не нашло нарушений в рекламе местного магазина, который предложил скидки на 23 Февраля всем мужчинам, которые служили в армии или отбыли срок в колонии. Об этом РИА "Новости" сообщила замруководителя управления Анна Белова.

Уточняется, что магазин "Мясная лавка" предложил 23-процентную скидку всем мужчинам. Акция носит название "Служивый сиделец".

Как уточнили представители магазина, в этой рекламе покупатели "увидели то, что и хотели увидеть". Однако при внимательном прочтении можно понять, что акция проводится для всех мужчин.

— Акция проводится для тех, кто воевал, и тех, кто оставался в тылу, для тех, кто сидел, и тех, кто лежал, — подчеркнули администраторы магазина.