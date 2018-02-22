"Прошивает насквозь". Учёные предсказали, как умрёт первый человек на Марсе

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"Прошивает насквозь". Учёные предсказали, как умрёт первый человек на Марсе

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Специалисты РАН считают, что землянам пока рановато думать о полёте к Красной планете. Но речь идёт не о проблемах с транспортировкой, а о необходимости победить врага, невидимого глазу.

Нынешний уровень развития технологий позволяет доставить людей на Марс. Об этом ТАСС рассказал заведующий отделом физики космической плазмы Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

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— "Протон" несколько раз запустим, соберём "паровоз с вагонами" и оттолкнём к Марсу, он как-то долетит и, возможно, кого-то довезёт даже, — считает учёный.

Однако основная опасность для человека, по словам эксперта, состоит не в самом факте путешествия к Красной планете, а в неизученных видах радиации. Часто попытки защититься от излучения могут только усугубить ситуацию, объясняет он.

— Во время полёта мы сталкиваемся с очень высокоэнергетичными космическими лучами, они пролетают насквозь. Но если у вас стоит высокая защита, они распадаются на так называемый ливень и "прошивают" насквозь. Повреждения от такого ливня на порядок выше, — рассуждает Петрукович.

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Напомним, 6 февраля SpaceX успешно запустила в космос самую тяжёлую и грузоподъёмную ракету — Falcon Heavy. На гелиоцентрическую орбиту в направлении Марса был доставлен личный автомобиль основателя и главного инженера компании Илона Маска.

Ранее стало известно, что израильские учёные тоже готовятся к высадке на Марс.

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