Скончался бизнесмен Алиев, которого расстрелял киллер

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Скончался бизнесмен Алиев, которого расстрелял киллер

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

В столичной больнице скончался бизнесмен из Азербайджана Анар Алиев, которого сегодня в машине расстрелял киллер. Преступник вёл огонь через стекло машины Алиева, когда тот выехал с парковки у дома в районе Чертаново.

<p>Фото: Mash</p>

По данным Mash, Алиев являлся совладельцем точек быстрого питания. Его убийство может быть связано с переделом рынка.

В последнее время в Москве была серия покушений на предпринимателей — выходцев из Азербайджана. К примеру, 18 сентября в Бирюлёве расстреляли Рахмана Алиева, 28 января на Славянском бульваре — Махира Рустамова.

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