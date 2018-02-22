Скончался бизнесмен Алиев, которого расстрелял киллер

В столичной больнице скончался бизнесмен из Азербайджана Анар Алиев, которого сегодня в машине расстрелял киллер. Преступник вёл огонь через стекло машины Алиева, когда тот выехал с парковки у дома в районе Чертаново.

По данным Mash, Алиев являлся совладельцем точек быстрого питания. Его убийство может быть связано с переделом рынка.

В последнее время в Москве была серия покушений на предпринимателей — выходцев из Азербайджана. К примеру, 18 сентября в Бирюлёве расстреляли Рахмана Алиева, 28 января на Славянском бульваре — Махира Рустамова.