Суд оштрафовал кинотеатр "Пионер" за показ комедии "Смерть Сталина"

Московский кинотеатр "Пионер" оштрафовали на 100 тысяч рублей за один показ комедии "Смерть Сталина" без разрешения на прокат. Такое решение принял мировой судебный участок № 208 Дорогомиловского района столицы.
Административным истцом по делу выступает Министерство культуры России. Всего же в суд поступило три административных иска по факту трёх показов фильма.
Постановление суда может быть обжаловано.
Напомним, министерство ранее отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", однако лента демонстрировалась в московском кинотеатре "Пионер". При этом сообщалось, что билеты были раскуплены вплоть до 3 февраля. Позднее кинотеатр отказался от показа комедии. Как писал Лайф, "Пионер" ранее оштрафовали на 80 тысяч рублей за демонстрацию фильма "Диван Сталина".
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