Посольство РФ выступило против задержания россиянина в Мюнхене

Дипломаты настаивают на том, чтобы россиянин в период следствия содержался не в следственном изоляторе, а в Генконсульстве РФ в Мюнхене.

Российское посольство выступило против задержания россиянина Михаила Ивкина в Мюнхене и его экстрадиции во Францию. В ведомстве рассматривают данный факт как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии ЧМ-2018.

— Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ, — говорится в сообщении ведомства.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что судебное заседание по делу россиянина носило закрытый характер, а его родные и сотрудники генконсульства не были до него допущены.

Дипломаты настаивают на том, чтобы россиянин в период следствия содержался не в следственном изоляторе, а в Генконсульстве РФ в Мюнхене.

— Готовы предоставить соответствующие гарантии, — подчеркнули в диппредставительстве.

Напомним, преследования в отношении российских фанатов связаны с уличными беспорядками в Марселе летом 2016 года. В результате столкновений в преддверии и во время матча сборных России и Англии пострадало 35 человек, а один британский болельщик скончался.

Как ранее писал Лайф, задержанным в Мюнхене россиянином оказался фанат "Спартака".