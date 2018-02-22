Задержанным в Мюнхене россиянином оказался фанат "Спартака"

Решается вопрос о его экстрадиции во Францию, где ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Стали известны подробности задержания россиянина по делу о беспорядках на Евро-2016. По данным телеграм-канала "Мутко против", им оказался 31-летний фанат "Спартака" Михаил Ивкин. Болельщик находился в розыске по линии Интерпола и был в курсе, что ему не стоит выезжать из России, но ради матча красно-белых с "Атлетик Бильбао" решил рискнуть.

Ивкина сняли с рейса Мюнхен — Бильбао и доставили в СИЗО. Решается вопрос о его экстрадиции во Францию, где ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Встреча задержанного болельщика с российским консулом состоится завтра.

Ранее в Генконсульстве РФ в Мюнхене пообещали оказать родственникам Ивкина необходимую помощь, в том числе и в поиске русскоязычного адвоката.

Напомним, преследования в отношении российских фанатов связаны с уличными беспорядками, развернувшимися летом 2016 года в Марселе в преддверии и во время матча сборных России и Англии. В результате пострадало 35 человек, а один британский болельщик скончался.