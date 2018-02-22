Кокаин к ЧМ-2018. Спецслужбы нашли 400 килограммов наркотиков в диппочте

Как уточняется, детали не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий.

Спецслужбы в аэропорту Эсейса вблизи Буэнос-Айреса 21 февраля задержали аргентинского полицейского Ивана Близнюка, которого подозревают в причастности к организации поставок в Россию кокаина. Об этом сообщает Clarin.

По информации издания, само расследование началось ещё в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил Министерству безопасности, что в школе при консульстве найдено 12 подозрительных чемоданов, которые были оформлены как дипломатический груз. В ящиках было обнаружено порядка 400 килограммов кокаина.

Сама информация о найденном была засекречена до выяснения того, кто и каким образом собирался переправить груз в Россию. Для этого наркотик заменили мукой и отправили в Россию официальным дипрейсом. В результате были задержаны четыре человека, их данные не разглашаются, утверждает Clarin.

Пятым стал полицейский Близнюк, сын русских эмигрантов. Его задержали после того, как он вернулся из Рима. По данным издания, благодаря знанию русского языка мужчина контактировал с МВД России по линии международного сотрудничества. В его квартире нашли доллары, евро, золотые драгоценности и бриллианты.

Сообщается, что в случае реализации кокаина во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года дилеры могли получить в несколько раз больше обычного, но издание уточняет, что поставка не была связана с чемпионатом.

Ранее сообщалось, что спецслужбы России и Аргентины провели спецоперацию по пресечению наркотрафика. Детали не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий.