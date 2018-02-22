В Екатеринбурге врачи извлекли из головы девочки живого таракана

Сообщается, что девочка начала жаловаться на шумы, поэтому родители обратились к медикам.

Врачи местной больницы Екатеринбурга провели необычную операцию: достали из уха двенадцатилетней девочки живого таракана. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что девочка начала жаловаться на шумы, поэтому родители обратились к медикам. Те, в свою очередь, обнаружили, что в слуховом проходе торчит какое-то насекомое.

Девочка была направлена к лорам и хирургам, и уже через полтора часа таракан был успешно извлечён. При каких обстоятельствах он туда забрался, неизвестно.

Медики отмечают, что операция прошла без осложнений, барабанная перепонка не повреждена.