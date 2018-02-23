СМИ: При стычке фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао погиб полицейский

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СМИ: При стычке фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао погиб полицейский

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Фото: © JOSU GARCÍA/LUIS CALABOR

Полицейский погиб в ходе беспорядков перед матчем "Атлетик" — "Спартак" в испанском Бильбао. По данным El Correo, сотрудника местных правоохранительных органов доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Напомним, ранее возле домашней арены клуба "Атлетик" в центре Бильбао за час до начала футбольного матча с московским "Спартаком" начались столкновения между фанатами. В результате инцидента по меньшей мере пять человек были арестованы.

Испанские СМИ сообщают, что спровоцировали стычку россияне.

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