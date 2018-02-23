Названа дата ухода Дерипаски с поста президента "Русала"

Олег Дерипаска покинет пост президента компании "Русал" с 15 марта, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что бизнесмен останется в совете директоров компании и в качестве рядового члена совета будет получать годовое вознаграждение в размере 120 тысяч фунтов.

Пост президента "Русала" также с 15 марта займёт его нынешний гендиректор Владислав Соловьёв, которого, в свою очередь, на посту сменит финдиректор Александра Бурико. Компания сообщила об этих изменения в руководстве 23 февраля.