Арестовано 20 млн рублей со счетов гражданской супруги полковника Захарченко

Суд также наложил арест на помещение площадью порядка 2,5 тыс. кв. м, которое Марина Семынина сдавала под магазин.

В Москве суд арестовал более 20 млн рублей на счетах, которые принадлежат гражданской жене экс-замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, Марине Семыниной. Об этом сообщает ТАСС.

— Кроме того, суд наложил арест на нежилое помещение площадью около 2,5 тыс. кв. м, которое она сдавала одному из магазинов в Москве, — отмечается в сообщении.

Напомним, Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. При обыске у него нашли около девяти миллиардов рублей в разных валютах. По данным следствия, полицейский даже прикупил себе настоящий замок.