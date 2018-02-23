Лавров назвал главной проблемой в Восточной Гуте "Джебхат ан-нусру"

Исламисты используют мирных жителей в качестве живого щита, чтобы обвинить власти Сирии в нарушениях, говорит глава МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что террористическая группировка "Джебхат ан-нусра"* является главной проблемой в ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Своё мнение по этому поводу он высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана в Москве.

— Кстати, далеко не первый раз в истории сирийского конфликта, когда "Джебхат ан-нусра", которая является главной проблемой в Восточной Гуте, так или иначе оказывается по ту же сторону баррикад, что и критики и обвинители сирийского правительства, — сказал глава дипмиссии.

Исламисты используют мирных жителей в качестве живого щита, чтобы обвинить власти Сирии в нарушении гуманитарных норм, говорит глава российского МИД.

Лавров также подчеркнул, что Россия готова поддержать резолюцию СБ ООН по перемирию, однако власти страны не уверены в эффективности этого документа.

Напомним, ранее глава МИД сообщил, что Москва просит западные страны, имеющие влияние на эту террористическую организацию, её дисциплинировать. Иначе, по его словам, она будет уничтожена.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.