Первый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в Россию

Сразу после въезда в РФ Андрея Каковкина поместили в изолятор, но затем отпустили домой до суда.

Бизнесмен Андрей Каковкин, находящийся в составленном уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым списке бизнесменов, желающих вернуться из-за границы, приехал в Россию. Об этом Титов сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Вчера ростовского бизнесмена Андрея Каковкина отпустили к семье. Андрей одним из первых подал заявку в "лондонский список". Он обвиняется в присвоении 10 миллионов рублей заёмных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать, — написал Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в России Каковкина сначала отправили в изолятор временного содержания, а затем отпустили домой.

В начале февраля Борис Титов огласил имена предпринимателей, которые скрываются в Лондоне от правосудия, но при этом хотят вернуться в Россию. Всего в его списке оказалось 16 бизнесменов.