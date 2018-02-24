Американский биатлонист призвал наказать Россию за жульничество на Олимпиаде

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли отметил, что после второго допинг-нарушения российской бобслеистки Надежды Сергеевой к команде РФ нужно применить самые строгие меры. Об этом сообщает USA Today.

— После всего случившегося они продолжают нарушать границы и правила, снова обманывают, что не красит Олимпийские игры. Если не пойти на строгие меры, то и на следующей Олимпиаде, и ещё через четыре года будет то же самое, — заявил он.

По мнению Бэйли, российские спортсмены "продолжат обманывать, пока не будут очень строго наказаны".

Ранее Лайф писал, что допинг-проба 30-летней бобслеистки Надежды Сергеевой показала положительный результат на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. В пробе россиянки обнаружили не мельдоний, а другой запрещённый препарат для сердца.