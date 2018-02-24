В США заявили, что хоккейная сборная РФ никогда не увидит олимпийского золота

Американские журналисты напомнили, что на турнире подопечные Олега Знарка выступают как олимпийские атлеты из России и, соответственно, медали не пойдут в зачёт страны.

Американский портал FiveThirtyEight опубликовал статью, в которой говорится, что сборная России по хоккею даже в случае победы в Пхёнчхане не сможет официально считаться обладателем официального золота. Это объясняется тем, что на турнире подопечные Олега Знарка выступают как олимпийские атлеты из России и, соответственно, медали не пойдут в зачёт страны.

Журналисты напомнили, что, хотя сборные СССР по хоккею становились олимпийскими чемпионами, именно "Россия никогда не достигала таких высот".

— Что общего у Сергея Фёдорова, Павла Буре, Павла Дацюка, Илья Ковальчука, Алексея Овечкина и Евгения Малкина? Это все бесконечно одарённые хоккеисты из России, которые никогда не выигрывали золотую медаль на Олимпиаде, — пишут они.

Издание также отметило, что российские хоккеисты никогда не смогут победить лучших игроков мира, потому что впервые с 1994 года на Олимпиаду не приехали игроки из НХЛ.

— Если олимпийские спортсмены из России завоюют в выходные золото, они встанут в длинную шеренгу чемпионов, победивших весьма неплохие хоккейные команды — но не лучших на планете, — говорится в статье.

Напомним, ранее подопечные Олега Знарка в полуфинале победили сборную Чехии со счётом 3:0 и вышли в решающую стадию турнира в Пхёнчхане. Соперником россиян в финале станет команда Германии, сенсационно обыгравшая канадцев.