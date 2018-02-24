Трамп поблагодарил Секретную службу после ДТП у Белого дома

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу после того, как женщина врезалась в заграждение Белого дома.
Thank you to the great men and women of the United States @SecretService for a job well done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 февраля 2018 г.
— Спасибо замечательным мужчинам и женщинам из Секретной службы за отличную работу! — написал Трамп в своём "твиттере".
Как ранее сообщал Лайф, женщина, страдающая психическим заболеванием, пыталась въехать на территорию Белого дома на автомобиле.
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