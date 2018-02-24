Сборная США по биатлону объявила бойкот этапу Кубка мира в Тюмени

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Сборная США по биатлону объявила бойкот этапу Кубка мира в Тюмени

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Фото: © REUTERS/Toby Melville

Финальный этап Кубка мира по биатлону должен состояться в Тюмени с 22 по 25 марта.

Биатлонисты сборной США бойкотируют заключительный в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Соответствующее заявление Федерации биатлона США опубликовал портал Inside the Games.

— Недавнее решение IBU (Международного союза биатлонистов. — Прим. Лайфа) о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира совершенно неприемлемо. Исходя из поддержки чистого спорта и собственной безопасности, мы не сможем участвовать в этих соревнованиях, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, 14 февраля в Пхёнчхане состоялось заседание исполкома IBU, на котором было принято решение провести мартовский этап Кубка мира в Тюмени.

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