Сборная США по биатлону объявила бойкот этапу Кубка мира в Тюмени

Финальный этап Кубка мира по биатлону должен состояться в Тюмени с 22 по 25 марта.

Биатлонисты сборной США бойкотируют заключительный в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Соответствующее заявление Федерации биатлона США опубликовал портал Inside the Games.

The official statement from the U.S. Biathlon Team on their decision not to participate in the IBU World Cup Biathlon Final in Tyumen, Russia. pic.twitter.com/ejQzRwrPOP — US Biathlon (@USBiathlon) 24 февраля 2018 г.

— Недавнее решение IBU (Международного союза биатлонистов. — Прим. Лайфа) о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира совершенно неприемлемо. Исходя из поддержки чистого спорта и собственной безопасности, мы не сможем участвовать в этих соревнованиях, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, 14 февраля в Пхёнчхане состоялось заседание исполкома IBU, на котором было принято решение провести мартовский этап Кубка мира в Тюмени.