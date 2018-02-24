Четыре человека погибли в ходе поисков спрятанных миллионером сокровищ

Мечтающие внезапно разбогатеть искатели утверждают, что клад спрятан в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико.

Американский коллекционер Форрест Фенн рассказал в своих мемуарах "Страсть погони", что спрятал в Скалистых горах около города Санта-Фе клад с сокровищами стоимостью два миллиона долларов. Он признался, что отыскать их пытались уже 65 тысяч человек, причём четверо погибли, пишет The Washington Post.

New Mexico police asking millionaire to end the search for his hidden treasure that has resulted in two deaths. https://t.co/dRUHDPp7sQ pic.twitter.com/CwHZJeTXDt — ABC News (@ABC) 21 июня 2017 г.

В книге "Страсть погони" 87-летний миллионер зашифровал в стихах девять подсказок. Если их разгадать, то можно узнать о месте, где закопан сундук с драгоценностями. Мечтающие внезапно разбогатеть искатели уверены, что он спрятан в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико.

Сам миллионер утверждает, что клад находится в таком месте, куда хватит сил добраться даже пожилому человеку. Но в то же время 20 февраля стало известно, что 53-летний житель города Иллинойс Джефф Мерфи, искавший сокровища, сорвался со 152-метровой скалы и разбился.

Ранее Лайф писал, что полиция штата Нью-Мексико просит Фенна остановить объявленную им гонку за кладом после гибели людей.