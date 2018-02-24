Четыре человека погибли в ходе поисков спрятанных миллионером сокровищ

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Четыре человека погибли в ходе поисков спрятанных миллионером сокровищ

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Мечтающие внезапно разбогатеть искатели утверждают, что клад спрятан в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико.

Американский коллекционер Форрест Фенн рассказал в своих мемуарах "Страсть погони", что спрятал в Скалистых горах около города Санта-Фе клад с сокровищами стоимостью два миллиона долларов. Он признался, что отыскать их пытались уже 65 тысяч человек, причём четверо погибли, пишет The Washington Post.

В книге "Страсть погони" 87-летний миллионер зашифровал в стихах девять подсказок. Если их разгадать, то можно узнать о месте, где закопан сундук с драгоценностями. Мечтающие внезапно разбогатеть искатели уверены, что он спрятан в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико.

Сам миллионер утверждает, что клад находится в таком месте, куда хватит сил добраться даже пожилому человеку. Но в то же время 20 февраля стало известно, что 53-летний житель города Иллинойс Джефф Мерфи, искавший сокровища, сорвался со 152-метровой скалы и разбился.

Ранее Лайф писал, что полиция штата Нью-Мексико просит Фенна остановить объявленную им гонку за кладом после гибели людей.

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