Украинский "пранкер-трупоед" стал официальным спикером "Миротворца"

Как сообщается, Никита Кувиков будет разъяснять общественности роль и значение ресурса.

Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков. — Прим. ред.), который заявил о якобы сотнях погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, стал официальным спикером скандально известного сайта "Миротворец".

Сообщается, что в его задачи входит разъяснение людям роли и назначения "Миротворца", популяризация использования информации, которая накопилась в его базах данных, в различных сферах деятельности.

— Обещает при выполнении функций спикера "Миротворца" не ругаться матом, — отмечается в сообщении.

Напомним, пранкер распространил слухи о 300 жертвах возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Позже он признался, что распространял ложную информацию, и рассказал о целях, которые преследовал. В частности, пранкер хотел "нагнать максимальный градус накала".

В результате страшного пожара в "Зимней вишне" погибли более 60 человек, из них 41 ребёнок. Травмы получили десятки человек.