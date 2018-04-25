В Петербурге установят мемориальную доску писателю Даниилу Гранину

Памятный знак будет установлен на фасаде дома №8 на Малой Посадской улице в рамках празднования столетия со дня рождения литератора.

Мемориальную доску установят на доме в Санкт-Петербурге, где жил писатель Даниил Гранин. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Владимира Кириллова.

Кроме того, в ближайшее время будет предложено несколько объектов городской среды, которым можно было бы дать имя Гранина. Окончательное решение примут с учётом мнения родственников литератора.

Отметим, что именем Даниила Гранина в Санкт-Петербурге уже названа библиотека в Невском районе.

Напомним, писатель и киносценарист Даниил Гранин скончался 4 июля в Петербурге на 99-м году жизни. За три недели до этого он получил государственную премию.