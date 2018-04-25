Генпрокуратура России направила запрос властям Великобритании по делу Глушкова

В российском надзорном ведомстве просят предоставить материалы об обстоятельствах смерти бывшего замгендиректора "Аэрофлота".

Генеральная прокуратура России направила официальный запрос британским властям с просьбой оказать помощь по уголовному делу по факту убийства бывшего замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова. Об этом сообщили в российском посольстве в Лондоне.

— В соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года Генпрокуратура России направила британской стороне официальный запрос о правовой помощи по открытому в России уголовному делу по факту убийства Николая Глушкова в Великобритании, — говорится в сообщении дипломатов.

Как отметили представители российской дипмиссии, несмотря на многочисленные попытки дипломатов получить ответ от официального Лондона, почему расследование дела о гибели бизнесмена ведётся секретно, британские власти отказались от контактов с Россией.

— Такое вопиющее нарушение общепринятых норм, закреплённых международными договорами, не поддаётся рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, о смерти заочно осуждённого в России Глушкова стало известно 13 марта. В Великобритании назвали эту смерть необъяснимой. Однако позже стало понятно, что причиной гибели экс-замгендиректора "Аэрофлота" стало удушение.