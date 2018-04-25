Майские на пороге. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

Всё внимание на срок годности, упаковку и маринад. Разумеется, имеет значение внешний вид и запах самого мяса.

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор выпустил рекомендации касательно выбора мяса для шашлыка. В первую очередь специалисты призывают покупателей обращать внимание на внешний вид и запах продукта, а также на маркировку и упаковку.

Например, если вы собираетесь приобрести шашлык, упакованный в пластиковое ведёрко, необходимо обратить внимание на крышку: она должна быть немного вогнутой. В противном случае вы рискуете купить товар сомнительного качества.

— Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке, — рекомендует Роспотребнадзор.

Важное значение имеет и количество жидкости в упаковке шашлыка заводского производства. Охлаждённое мясо поглощает маринад, в то время как замороженное мясо, залитое уксусом, выделяет сок.

Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует россиянам покупать мясо в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения и без сопроводительных документов.