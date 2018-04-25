Эксперты ОЗХО посетили второе место предполагаемой химатаки в сирийской Думе

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Эксперты ОЗХО посетили второе место предполагаемой химатаки в сирийской Думе

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Миссия Организации по запрещению химического оружия побывала уже во втором месте предполагаемой химической атаки в сирийской Думе. Как сообщает пресс-служба ОЗХО, эксперты собрали все необходимые образцы.

— Эти образцы будут возвращены вместе с другими в лабораторию ОЗХО, — говорится в сообщении организации.

В первый раз специалисты посетили место предполагаемой химатаки 21 апреля.

Ранее МИД РФ выразил надежду на то, что прибывая на место предполагаемой химатаки, специалисты максимально беспристрастно расследуют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, по данным российских властей, "химатака" в Думе является постановкой и провокацией Запада.

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