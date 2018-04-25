Роскомнадзор просит Google и Amazon отказаться от сотрудничества с Telegram

В ведомстве надеются, что компании прекратят предоставлять мессенджеру свои IP-адреса.

Роскомнадзор ведёт переговоры с компаниями Google и Amazon о прекращении предоставления Telegram их IP-адресов. Как отметили в пресс-службе ведомства, подобные схемы позволяют мессенджеру обойти блокировку, что является нарушением решения суда.

— Продолжаем рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов с целью работы мессенджера в России в нарушение решения суда, — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили представители Роскомнадзора, переговоры с компанией Google идут всё продуктивнее, начат конструктивный диалог. А вот с представителями Amazon пока переговоры не привели к положительным результатам, отметили в ведомстве. В регуляторе не исключают, что решения американских компаний могут быть связаны с "политическими причинами".

Как ранее сообщал Лайф, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей. В компании заявили, что не могут технологически выполнить заявленные требования.

После начала блокировки сервиса ей также подверглись IР-адреса подсетей крупных американских ресурсов, которыми пользовался Telegram, что привело к сбоям в работе некоторых российских компаний, банков, клиник.