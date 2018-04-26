Москвичи сами выберут название для розовой ветки метро

Жители столицы могут проголосовать как за имеющиеся названия, так и предложить собственный вариант.

Москвичи смогут выбрать название для новой линии метрополитена путём голосования на проекте "Активный гражданин", сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Строящаяся линия столичной подземки станет 15-й по счёту, и на данный момент она имеет рабочее название "Кожуховская". Как сообщается на сайте московской мэрии, на голосование вынесены два варианта наименования: жители могут оставить ей рабочее название или переименовать в "Некрасовскую".

Ранее в "Активном гражданине" москвичи выбрали цвет для новой ветки метро. По итогам голосования она получила розовый цвет. Также путём голосования горожане выбирали название для открывшейся в феврале этого года Большой кольцевой линии.

Кожуховская ветка соединит центр города с районами на юго-востоке Москвы. На линии протяженностью 15 километров будут расположены 8 станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Первый участок от "Некрасовки" до "Косино" будет открыт уже этим летом.