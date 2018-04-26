Росздравнадзор призвал врачей предупреждать пациентов о побочках парацетамола

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Росздравнадзор призвал врачей предупреждать пациентов о побочках парацетамола

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Употребление распространённого лекарственного препарата чревато целым букетом побочных эффектов, в том числе токсическим воздействием на печень.

В Росздравнадзоре считают, что врачи при назначении парацетамола должны предупреждать пациентов о возможных осложнениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

— При передозировке и употреблении таких препаратов, как парацетамол, возможно осложнение на печень, токсический эффект, поэтому врачи должны предупредить пациента при его назначении, — указал он.

Парацетамол — это распространённый лекарственный препарат, который снимает сильную боль и воспаление. Злоупотребление им может вызывать целый ряд побочных эффектов. Так, американские врачи выяснили, что приём парацетамола грозит женщине бесплодием, а у беременных может вызвать выкидыш. Кроме того, сообщалось, что употребление этого жаропонижающего может вызвать нарушения в развитии нервной системы у новорождённого.

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