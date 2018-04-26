Пациентка умерла в московской клинике после пластической операции на нос

Известно, что после процедуры у пациентки были осложнения, связанные с редким заболеванием, при котором в кровеносных сосудах образуются тромбы.

В среду, 25 апреля, ещё одна пациентка скончалась после пластической операции на нос в частной клинике в Москве. После случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

— Двадцать пятого апреля после пластической операции в частной клинике на Троицкой улице скончалась 29-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело. Также расследуются аналогичные факты, произошедшие в данной клинике, — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина находилась в клинике на лечении с 12 апреля после повторной риносептопластики с диагнозом "атепичный гемолитико-уремический синдром".

Когда её состояние резко ухудшилось, она была доставлена в отделение реанимации НИИ им. Склифосовского, где, несмотря на попытки врачей помочь, скончалась.

По данным следователей, в клинике были проведены обыски и изъята необходимая документация. Кроме того, устанавливается, нет ли ещё пострадавших от работы сотрудников этого медицинского центра.

Напомним, 15 апреля в клинике в Чапаевском переулке во время пластики груди скончалась 32-летняя женщина. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.