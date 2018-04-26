CAS оправдал российских спортсменов после отказа Родченкова от своих обвинений

В ходе судебного процесса показания Родченкова сочли как недостаточные для признания факта употребления допинга россиянами.

Российские спортсмены, ранее обвинённые в употреблении допинга, были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) после того, как информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков отказался от ряда собственных обвинений в адрес атлетов. Об этом сообщается в материалах CAS по итогам слушаний.

— Родченков подтвердил, что: а) он никогда не давал коктейль "Дюшес" ни одному спортсмену; б) он никогда не видел, чтобы коктейль "Дюшес" использовался спортсменами. Таким образом, его свидетельские показания об использовании коктейля "Дюшес" спортсменами, подавшими апелляции, не что иное, как непроверенная информация, поэтому комиссия CAS должна отклонить её, — говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

Отметим, под коктейлем "Дюшес" подразумевается напиток из запрещённых для спортсменов веществ, смешанных с алкоголем. Ранее Родченко заявлял, что он лично давал спортсменам российской сборной данный напиток. Однако, когда в суде его попросили назвать точный состав "Дюшеса", Родченко сначала попросил время на дополнительное объяснение, а позднее и вовсе отказался от ответа на поставленный вопрос.

Таким образом, судейская коллегия вынесла вердикт, что ни у одного из россиян не нашли в анализах на Олимпиаде в Сочи следов применения допинга. Однако, как ранее сообщал Лайф, по содержанию соли после анализа ДНК в суде было отмечено, что проба была подменена.