Пашинян: Если я не стану премьером Армении, на этот пост не изберут никого

Лидер оппозиции также пригласил на открытые переговоры врио премьера страны Карена Карапетяна.

Лидер оппозиции Армении, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что если парламент страны не изберёт его премьер-министром, то на этот пост "никто не будет избран". Об этом сообщает ТАСС.

— Вчера народ выдвинул мою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Если парламентские фракции не изберут меня, то не изберут никого. В день выборов премьера мы соберём весь народ Армении на площадях. Пусть попробуют не выполнить волю народа, — заявил Пашинян.

Он также добавил, что "бархатная революция не уступит власть коррумпированной системе" и назвал этот процесс необратимым.

— Я считаю, что все парламентские фракции должны выдвинуть мою кандидатуру, поскольку я являюсь кандидатом от народа, — заявил о своих намерениях Пашинян.

Напомним, протестные акции, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, начались в Ереване 13 апреля. В итоге 23 апреля он согласился выполнить требование митингующих, покинув свой пост. Также в отставку ушло и правительство.

Однако протесты приняли новую силу после того, как оппозиция выдвинула новые требования. По их мнению, главой правительства должен быть избран "кандидат от народа"— Никола Пашинян, а после должно быть сформировано временное правительство. Выборы премьера назначены на 1 мая.