Джина Хаспел назначена исполняющей обязанности директора ЦРУ

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Джина Хаспел назначена исполняющей обязанности директора ЦРУ

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При этом более сотни отставных военных США призвали сенаторов отказаться от кандидатуры Хаспел, если выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства после назначения прежнего главы Майка Помпео госсекретарём США. Об этом сообщается в аккаунте ЦРУ в "Твиттере".

Хаспел отметила, что вместе с подчинёнными она собирается "делать всё возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищённой".

Отмечается, что если сенат утвердит Хаспел, она станет первой женщиной во главе ЦРУ. При этом более сотни отставных военных США призвали сенаторов отказаться от кандидатуры Хаспел, если выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.

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