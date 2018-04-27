Джина Хаспел назначена исполняющей обязанности директора ЦРУ

При этом более сотни отставных военных США призвали сенаторов отказаться от кандидатуры Хаспел, если выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства после назначения прежнего главы Майка Помпео госсекретарём США. Об этом сообщается в аккаунте ЦРУ в "Твиттере".

Gina Haspel asume como nueva Directora de la CIA.



-Experta en operaciones encubiertas.

-Experta en contrainteligencia y espionaje.

-Participo en operaciones armadas secretas de EE.UU. en la región Asia-Pacifico.



Es conocida como "la Reina de las torturas". pic.twitter.com/AnJiXSE8Gi — Trump VZLA (@Trump_VZLA) 26 апреля 2018 г.

Хаспел отметила, что вместе с подчинёнными она собирается "делать всё возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищённой".

Отмечается, что если сенат утвердит Хаспел, она станет первой женщиной во главе ЦРУ. При этом более сотни отставных военных США призвали сенаторов отказаться от кандидатуры Хаспел, если выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.